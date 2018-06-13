اليوم.. آخر جلسة تداول لشركة أورنج بالبورصة لعدم استيفائها شروط القيد

كتب هانى الحوتى

توقف إدارة البورصة، التعامل على أسهم شركة أورنج مصر للاتصالات، بنهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء، وذلك لعدم استيفاء الشركة الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، على أن تلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن القيمة العادلة للسهم المحددة من مستشار مالى مستقل، وذلك تنفيذًا للمادة 53 مكرر من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحققت شركة أورنج مصر للاتصالات، أرباحاً بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 300.6 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 3.29 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.06 مليار جنيه فى الربع المقارن من 2017.