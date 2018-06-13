الهلال الأحمر الليبى يكشف حجم المساعدات المقدمة لأهالى مدينة درنة

قال بهاء الكواش، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن المنظمة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المدنيين فى درنة، وتوعيتهم بمخاطر مخلفات الحرب عبر "غرفة طوارئ"، وذلك بالتزامن مع المعارك التى يخوضها الجيش الليبى لتحرير المدينة من الإرهابيين.

وأضاف الكواش، فى تصريحات لموقع العين الإخبارى، ان الهلال الأحمر الليبى يعمل توزيع المساعدات الغذائية على أهالى درنة، متابعا انه تم توزيع نحو 1000 حقيبة غذائية على المدنيين، موضحا ان المنظمة الأهلية تقوم بحصر نازحى المدينة الساحلية عبر غرفة الطوارئ، مضيفا أنه تم رصد عدد كبير من العائلات عادت إلى درنة، وعدد أخر مازال خارجها ينتظر انتهاء المعارك للعودة إليها.

وأشاد الكواش بعمل الهلال الأحمر سواء للمدنيين داخل درنة أو خارجها، موضحا أن دخولهم درنة، رغم المعارك الدائرة، جاء استجابة للوضع الإنساني، وتلبية مطالب الأهالي.

وفى أشار الكواش إلى ان وفدا من الأمانة العامة للهلال الأحمر برئاسة رئيس مجلس الإدارة المفوض، مرعى الدرسي، قام بزيارة ميدانية لغرفة الطوارئ، وذلك لتجهيز مستشفى ميدانى لسكان المدينة، وانتشال الجثث والمساعدة فى توفير ممرات أمنة بعد التنسيق مع القوات المسلحة الليبية.

وأكد متحدث الهلال الأحمر على ضرورة نشر الوعى للسكان من أخطار مخلفات الحروب، والحظر من الألغام والمفخخات.

واعتبر الكواش ان من كل يحمل اشارة الهلال الأحمر ومن يقدم المساعدات إلى المدنيين، فهو فى مهمة إنسانية، مضيفا انه تم نشر ارقام هواتف لتواصل أهالى درنة مع غرفة الطوارئ للإبلاغ عن أوضاعهم الانسانية داخل المدينة.