النمسا تدرس انشاء مراكز استقبال للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي

أ ف ب

اعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، مساء الثلاثاء، أن بلاده تدرس مع بعض دول الإتحاد الاوروبى إقامة مراكز استقبال للمهاجرين خارج الإتحاد "لايواء وتقديم حماية لكن ليس حياة افضل".

وردا على سؤال لشبكة "او ار اف" التلفزيونية العامة عن هذا المشروع، أكد رئيس الحكومة أن "جهودا تبذل لإنشاء مراكز حماية خارج اوروبا، حيث نستطيع ان نأوى اللاجئين ونقدم حماية لهم، لكن ليس حياة افضل في أوروبا الوسطى".

ولم يوضح كورتس المحافظ، الذى يحكم مع اليمين المتطرف، لمن ستخصص هذه المراكز، لكن نظيره الدانماركي لارس لوكى راسموسين، أعلن الأسبوع الماضى أنه يناقش مع بعض البلدان، ومنها النمسا إنشاء "مراكز مشتركة" مخصصة للمهاجرين الذين لا يستطيعون المطالبة باللجوء في الإتحاد الأوروبى أو الذين رُفضت طلباتهم.

واضاف كورتس "هذا مشروع نعمل عليه مع عدد صغير من الدول بطريقة سرية للغاية، من اجل زيادة امكانية تحقيقه".