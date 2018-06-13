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"الملابس الجاهزة": تشكيل مجلس إدارة الغرفة عقب إعلان أسماء "المعينيين"

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:00 م
"الملابس الجاهزة": تشكيل مجلس إدارة الغرفة عقب إعلان أسماء "المعينيين" محمد عبد السلام رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات
كتبت: دانه الحديدى
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أكد محمد عبد السلام، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أنه من المقرر إعلان تشكيل المكتب التنفيذى للغرفة، والذى يتضمن رئيس مجلس إدارة الغرفة ووكلاءه، عقب صدور قرار من وزير التجارة والصناعة يتضمن اسماء الخمس أعضاء المعينيين بمجلس إدارة الغرفة.

 

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الغرفة بالكامل، سيتم اختيار عضو من المجلس الإدارة ليصبح ممثلا عن الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وذلك حتى انتهاء الدورة الحالية للاتحاد.

 

وكانت انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة، والتى أجريت الاسبوع الماضى، انتهت بفوز العشرة مرشحين بالانتخابات بالتزكية، وهم  "محمد عبد السلام، محمد عبد الحى قاسم، فاضل محمد غزال مرزوق، أحمد فوزى عبد الوهاب، بهية مدحت نظيم، حسام حسن جبر، إيهاب سيد العسكرى"، عن شعبة الملابس الجاهزة،  وعادل غانم"  عن شعبة مستلزمات الإنتاج، وكل من "حمدى الطباخ، وليد الكفراوى" عن شعبة المفروشات المنزلية، على أن يتم تعيين 5 أعضاء لاحقا بعضوية المجلس من قبل وزير التجارة والصناعة، بحيث يكتمل عدد أعضاء مجلس ادارة الغرفة بـ 15 عضوا.

 

 


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