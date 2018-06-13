المشير خليفة حفتر يطالب بالتقيد بتعليماته حول التعامل مع أسرى معركة درنة

وقال المكتب الاهلامي للمتحدث العسكري الليبي ان المشير حفتر طلب التحري الدقيق في المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الانترنت ويعرض ممارسات مخالفة للقانون ولتعليمات القائد العام للجيش الليبى بشأن التعامل مع الأسرى من الإرهابيين، وإحالة نتائج التحقيق الى الجهات المختصة لتطبيق القانون.

وطالب حفتر، بإحالة موقف فوري عن كل حالة قبض يحوي معلومات دقيقة عن المقبوض عليه والاجراءات التي تمت حياله.

فى إطار متابعته للعمليات العسكرية الجارية بمدينة درنة أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر تعليماته لغرفة عمليات الكرامة وغرفة عمليات عمر المختار بالتقيد بالتعليمات الصادرة من القيادة بخصوص معاملة المقبوض عليهم من الإرهابيين وضرورة تسليمهم لجهات الاختصاص.