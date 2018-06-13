"المشاهدة للجميع"..برلمانيون يعلنون إقامة شاشات عرض لنقل مباريات كأس العالم

كتب محمد صبحى

رفع عدد من أعضاء البرلمان شعار " المشاهدة للجميع" بالتزامن مع انطلاق فعاليات مباريات كأس العالم روسيا 2018 ، اذ أعلن عدد من النواب عن سعيهم نحو إقامة شاشات عرض كبيرة تنقل مباريات المنتخب المصرى فى كأس العالم للمواطنين بالدوائر ، وذلك فضلا عن إقامة مسابقات بين صفوف المشاهدين حول توقعاتهم للمباريات .

وفى البداية أعلن المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة شبرا وروض الفرج ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان ، عن إقامة أكبر شاشة عرض فى منطقة شبرا لمتابعة مباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم .

وقال طلعت فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"إنه يبحث مع وزارة الشباب ووزارة الداخلية للتنسيق حول إقامة شاشة عرض للأهالى بدائرة روض الفرج للحصول على التصاريح اللازمة لإقامتها بإحدى الساحات الشهيرة للتيسير على المواطنين فى مشاهدة المباريات .

ولفت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه سيجرى مسابقات قبل مباريات المنتخب الوطنى بفعاليات كأس العالم روسيا 2018 حول توقعات المشاهدين نتائج المباريات مع منح الفائزين جوائز ، فضلا عن استضافة بعض اللاعبين والمحللين أثناء مباريات المنتخب.

وأشار البرلمانى جون طلعت إلى أن إقامة شاشة عرض بساحة لأهالى روض الفرج ستكون بخلاف شاشات العرض التى أعنت عنها وزارة الشباب وإقامتها داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة الساحل عن أنه ينسق مع وزارة الداخلية لإقامة شاشة عرض كبيرة لنقل فعاليات مباريات المنتخب الوطنى بكأس العالم روسيا 2018 .

وذكر زيدان فى تصريح لـ" اليوم السابع" أنه لابد من التيسير على المواطنين فى مشاهدة مباريات المنتخب الوطنى فى كأس العالم ، موضحا أن ما يقوم به يأتى فى إطار دور النواب للتواصل مع المواطنين بالدائرة وتقديم خدمات لهم حيث أن متابعة صعود المنتخب لكأس العالم حدث عظيم يتابعه جموع المواطنين رجال ونساء وشباب وأطفال .

وأضاف زيدان ، حريص على التواجد طوال فترة كأس العالم وتحديدا مباريات المنتخب ضمن صفوف المواطنين بالدائرة ، حيث أن تلك المناسبات فرصة عظيمة للتواصل اجتماعيا مع المواطنين لافتا إلى أنه وزارة الشباب ستقيم أيضا شاشة عرض كبيرة داخل مركز شباب الساحل .

وبدوره أشاد النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور ،بالبيان الذى أصدرته الهيئة الوطنية للإعلام حول إذاعة 22 مباراة من مباريات كأس العالم روسيا 2018 ، موضحا أنه لو صدقت الهيئة فى بيانها سيكون هناك فرصة أمام المواطنين لمشاهدة المباريات فى المنزل ولابد وأن نشكر الحكومة المصرية على تلك الخطوة.

وقال الحسينى فى تصريح لـ" اليوم السابع"أن مشاركة مصر فى كأس العالم روسيا 2018 فرصة جاءت بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة وبالتالى يجب الاهتمام بهذا الحدث الكبير معلنا عن إقامة شاشة عرض لأهالى بولاق الدكرور لنقل فعاليات البطولة.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ، أن التجمعات تزود الالفة وروح الانتماء لدى الشعب متابعا الكرة بتجمع الشعب المصرى ، وحريصين بالتعاون مع المحافظ والشباب والرياضة على إقامة ساحات بشاشات للتجمعات الشبابية خلال كأس العالم.

ويلعب المنتخت الوطنى أولى مبارياته فى كأس العالم مع أوروجواى يوم الجمعة المقبلة وتضم المجموعة الأولى منتخب روسيا بجانب منتخبات والسعودية وأوروجواى ومصر.