المركز الليبى للدراسات الأمنية: مقتل داعشى فلسطينى برصاص الجيش فى درنة

أكد المركز الليبى للدراسات الأمنية ومقره فى ليبيا مقتل داعشى فلسطينى يدعى "مساعد أبوقطمة"، مشيرًا إلى أن الداعشى الذى يعد أحد عناصر تنظيم داعش فى درنة قد لقى حتفه فى المواجهات الشرسة مع قوات الجيش الليبى.

فيما لم يؤكد المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مقتل الداعشى الفلسطينى الذى يقاتل إلى جانب الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة.

وكان العقيد محمد عبد الجواد قائد التوجيه المعنوى للجيش الليبى فى مدينة درنة، قد أكد إن قوات الجيش ستعلن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين خلال ساعات، مؤكدًا على أن مسافة تقدر بأقل من 500 متر تفصل قوات الجيش الوطنى عن إعلان تحرير المدينة خالية من الإرهابيين.

وأكد العقيد محمد عبد الجواد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الليبى يلاحق الإرهابيين فى أوكارهم ببعض الجيوب فى نادى دارنس وبعض الجيوب فى المغارة واجبيلة.