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المركزى السعودى يرفع سعرى الريبو والريبو العكسى بمقدار 25 نقطة أساس

الأربعاء، 13 يونيو 2018 10:28 م
المركزى السعودى يرفع سعرى الريبو والريبو العكسى بمقدار 25 نقطة أساس المركزى السعودى
(رويترز)
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أعلن البنك المركزى السعودى اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، عقب قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى زيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2.00 بالمئة.

ورفع المركزى السعودى معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو العكسي)، وهو سعر الفائدة على ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي، إلى 2.00 بالمئة من 1.75 بالمئة.

وزاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذى يقرض به البنوك، من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة.

 


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