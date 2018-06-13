الكرملين يرحب ببدء "حوار مباشر" إثر قمة ترامب وكيم

(أ ف ب) ورويترز

رحب الكرملين، اليوم الأربعاء، "ببدء حوار مباشر" بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية غداة القمة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمترى بيسكوف "لا يمكننا سوى الترحيب بانعقاد مثل هذا اللقاء وببدء حوار مباشر" مضيفا "مهما كانت النتائج من لقاءات مماثلة، فانها تتيح تهدئة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية وهذا يبعث على الارتياح".

وأضاف أن القمة تُظهر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان على صواب في التأكيد على أن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد لتخفيف التوترات مع بيونج يانج.

من جانبه وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون بأنها أحد المعالم الهامة فى الطريق إلى تحقيق السلام المستدام .

وقال دوجاريك، فى بيان مقتضب اليوم الأربعاء حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكى، أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس حث الرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية على اغتنام هذه الفرصة الهامة نحو تحقيق الهدف النهائى المتمثل فى الوصول إلى نزع السلاح النووى الكامل والقابل للتحقق فى شبه الجزيرة الكورية" .

وأكد دوجاريك أن جوتيريس رحب بعقد القمة بين قادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة كمعلم هام فى تعزيز السلام المستدام ونزع السلاح النووى الكامل .