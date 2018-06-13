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الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:26 م
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القضاء الإدارى يؤيد التحفظ على أموال "إخوانية" مدرجة على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:08 م
القضاء الإدارى يؤيد التحفظ على أموال "إخوانية" مدرجة على قوائم الإرهاب مجلس الدولة،ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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  أيدت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار التحفظ على أموال إخوانية تدعى "سارة ،ج" تنتمى لجماعة الإخوان ومنعها من التصرف فيها، تنفيذاً لصدور حكم ضدها بإدراجها على قوائم الإرهابيين.

 

 وأسندت المحكمة في حيثيات حكمها على ما أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المنبثقة عنه، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها.

 

وتبين للمحكمة أن جنايات القاهرة، أصدرت حكماً بإدراج اسم المدعى وآخرين على قائمة الإرهابيين ومن ثم يترتب على ذلك بقوة القانون التحفظ على أموال المدعية مؤقتاً ومنعها من التصرف فيها وإدارتها ، ويعد قرار لجنة التحفظ المشكلة بقرار وزير العدل بالتحفظ على أموال المدعية وممتلكاتها ومنعها من التصرف فيها قرار صائب وسليم قانونى.

 


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