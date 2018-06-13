الصين تشيد باقتراح طرحته بشأن بيونج يانج بعد قرار ترامب وقف المناورات

(أ ف ب)

قالت الصين، اليوم الأربعاء، إن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقف المناورات العسكرية الأمريكية على شبه الجزيرة الكورية يظهر أن اقتراح "التعليق المزدوج" الذى طرحته بكين كان عمليا ومتماسكا.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ فى إفادة صحفية يومية فى بكين.

كانت الصين اقترحت ما أسمته بالتعليق المزدوج حيث تعلق كوريا الشمالية تجاربها النووية والصاروخية فيما تعلق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المناورات العسكرية حتى يمكن للطرفين إجراء محادثات.