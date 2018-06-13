video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:57 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

من خلال 32 قافلة طبية بمحافظات الجمهورية..

الصحة: قدمنا الخدمة الطبية بالمجان لـ30 ألف مواطن خلال شهر رمضان

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:09 م
الصحة: قدمنا الخدمة الطبية بالمجان لـ30 ألف مواطن خلال شهر رمضان قوافل طبية - أرشيفية
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ30 ألف و456 مواطنًا من خلال 32 قافلة طبية تم تنفيذها بمحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

 

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 251 عيادة من التخصصات المختلفة، تقدم الخدمات من ناحية الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النساء والباطنة والأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، فضلًا عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى اجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.

 

وأضاف مجاهد، أنه بتلك القوافل تم إجراء 4 آلاف و802 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 6 آلاف و452 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 170 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة" تعلن الطوارئ لحفظ قوت المصريين من مافيا الأغذية الفاسدة فى العيد.. فحص 1836 منشأة وسحب 3259 عينة لتحليلها.. الطب الوقائى يحرر 1515 محضرًا للمخالفين وإيقاف 237 منشأة.. ووزير الصحة يشدد على رقابة الأسواق

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة