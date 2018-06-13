الصحة: قدمنا الخدمة الطبية بالمجان لـ30 ألف مواطن خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ30 ألف و456 مواطنًا من خلال 32 قافلة طبية تم تنفيذها بمحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم، وذلك فى إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 251 عيادة من التخصصات المختلفة، تقدم الخدمات من ناحية الكشف المجانى لجميع التخصصات شاملة النساء والباطنة والأطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، فضلًا عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى اجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحى بهذة القوافل.

وأضاف مجاهد، أنه بتلك القوافل تم إجراء 4 آلاف و802 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 6 آلاف و452 ندوة تثقيف صحى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتًا إلى أنه تم تحويل 170 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.