"الصحة" توقع بروتوكول مع جامعة عجمان الإماراتية لدعم التعاون الطبى

كتب ــ وليد عبد السلام

وقعت هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة مع جامعة الخليج الطبية بعجمان بدولة الإمارات بروتوكول تعاون يشمل 8 محاور استراتيجة لدعم القطاع الطبى.

وقال الدكتور محمد فوزى نائب رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن البروتوكول يشمل سلسلة من مجالات التعاون وفى مقدمتها إنشاء جامعة مصر الخليج الطبية وتحويل مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتصبح مراكز أكاديمية متكاملة مع إجراء البحوث المشتركة والاستفادة من دعم معهد أبحاث الطب الدقيق ومعهد الدراسات الصحية للسكان بجامعة الخليج الطبية.

وأضاف الدكتور محمد فوزى أن التعاون يمتد إلى التعاون الأكاديمى والسريرى بالإضافة إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس فى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للاضطلاع بدورهم التعليمى من خلال برامج التعليم والتدريب والتعليم الطبى فى جامعة الخليج الطبية مع توفير التدريب لطلابها فى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعقد المؤتمرات وحلقات العمل المشتركة.

من جانبه، قال الدكتور هانى نصر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية إن البروتوكول سيكون نواة لتبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال الأبحاث الطبية والتدريب والتعاون الأكاديمي والسريرى، خاصة مع البدء فى إقرار قانون التجارب الإكلينيكية الجديد، لافتاً إلى أن التكامل الطبى العربى أمر هام فى المرحلة المقبلة.