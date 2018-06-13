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الصحة: بدء خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بجميع الجمهورية الخميس

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:00 ص
الصحة: بدء خطة تأمين احتفالات عيد الفطر بجميع الجمهورية الخميس الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان أن خطة تأمين إحتفالات عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس المقبل بجميع أنحاء الجمهورية .

وقال خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان لــ"اليوم السابع"، إنه تم توزيع الخطة على جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات للبدء فى تطبيقها مشيراً إلى أن هيئة الإسعاف نسقت مع قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لنقل أى مصاب للمستشفيات المحددة بالخطة.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه تم تخصيص فرق انتشار سريع للتعامل مع الحالات الطارئة وتالحرجة وتقديم الدعم اللازم لأى مستشفى فى أى وقت خاصة أوقات الكوارث.

 


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الصحة

عيد الفطر

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