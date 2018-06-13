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الشرطة البريطانية تعتقل شخصا لإرساله خطابات تدعو للعنف ضد المسلمين

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:58 ص
الشرطة البريطانية تعتقل شخصا لإرساله خطابات تدعو للعنف ضد المسلمين الشرطة البريطانية - أرشيفية
رويترز
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اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية رجلا للاشتباه فى إرساله خطابات تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين" تحث الناس فى مختلف أرجاء البلاد على ارتكاب أعمال عنف.

واعتقلت الشرطة الرجل الذى لم تكشف عن اسمه ويبلغ من العمر 35 عاما من لينكولن فى شمال شرق انجلترا أمس الثلاثاء للاشتباه فى إرساله خطابات تنطوى على رسالة تهديد ونقلته إلى مركز شرطة لاستجوابه.

وقال مارتن سنودن رئيس شرطة مكافحة الإرهاب فى شمال شرق البلاد فى بيان عن التحقيق "هذه الخطابات تهدف إلى إثارة الخوف بين المسلمين. كما تسعى لبث الفرقة فيما بيننا"، وأضاف "لكن رغم ذلك أظهرت مجتمعاتنا قوة فى ردها على مثل هذه الكراهية وفى دعم لبعضها البعض".

وبدأت الخطابات، التى تحدد يوم الثالث من أبريل نيسان "يوما لعقاب المسلمين"، فى الوصول إلى صناديق بريد فى مارس . وتلقى أربعة من نواب البرلمان من أصول آسيوية، من بين آخرين، نسخا من هذه الخطابات.

وأثارت التقارير الإعلامية عن هذه الخطابات موجة غضب واسعة النطاق وأظهر عشرات الألوف من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى دعمهم للمسلمين وأطلقوا وسوم (هاشتاج) مثل #يوم حب المسلمين و #نحن نقف معا.

ومر يوم الثالث من أبريل نيسان دون أى أنباء عن تصاعد العنف ضد المسلمين، وأظهرت بيانات رسمية زيادة فى جرائم الكراهية فى بريطانيا فى عام 2017/2016 .

 

 


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