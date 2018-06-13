السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا كاراس السائح دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود، شب بصالة الصلاة بكنيسة الأنبا كاراس السائح، الواقعة بحى منشأة ناصر، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات حى منشأة ناصر بلاغا يفيد بوقوع الحريق، حيث التواصل بين غرفة العمليات وبين شرطة الحماية المدنية والتى دفعت بـ 3 سيارات إطفاء وسيطروا على الحريق.

وتوجه اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر على الفور إلى الكنيسة لمعاينة آثار الحريق على أرض الواقع، ومتابعة إذا كان هناك خسائر مادية أو بشرية، حيث أكد أنه لا يوجد أى خسائر بشرية أو إصابات، وإنما تسبب الحريق فى خسائر طفيفة للغاية بقاعة الصلاة التابعة للكنيسة.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر، أن غرفة عمليات الحى تعمل طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة من خلال ورديات، وتقوم برصد وتلقى شكاوى الواطنين طوال هذه الفترة، وتتواصل مع الجهات الخدمية بشكل فورى.