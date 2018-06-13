video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا كاراس السائح دون خسائر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:24 م
السيطرة على حريق محدود بكنيسة الأنبا كاراس السائح دون خسائر جانب من الحريق
ماجد تمراز
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود، شب بصالة الصلاة بكنيسة الأنبا كاراس السائح، الواقعة بحى منشأة ناصر، وذلك بعد أن تلقت غرفة عمليات حى منشأة ناصر بلاغا يفيد بوقوع الحريق، حيث التواصل بين غرفة العمليات وبين شرطة الحماية المدنية والتى دفعت بـ 3 سيارات إطفاء وسيطروا على الحريق.

وتوجه اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر على الفور إلى الكنيسة لمعاينة آثار الحريق على أرض الواقع، ومتابعة إذا كان هناك خسائر مادية أو بشرية، حيث أكد أنه لا يوجد أى خسائر بشرية أو إصابات، وإنما تسبب الحريق فى خسائر طفيفة للغاية بقاعة الصلاة التابعة للكنيسة.

وأضاف رئيس حى منشأة ناصر، أن غرفة عمليات الحى تعمل طوال اليوم على مدار الـ 24 ساعة من خلال ورديات، وتقوم برصد وتلقى شكاوى الواطنين طوال هذه الفترة، وتتواصل مع الجهات الخدمية بشكل فورى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: منظومة جديدة للنظافة تنقذ الأحياء من الغرق فى تلال القمامة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حريق

حى منشاه ناصر




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة