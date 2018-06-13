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السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 02:34 م
السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى
كتب محمد الجالى
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع مُجمل أداء الاقتصاد المصرى والسياسة النقدية للبنك، مشيرًا إلى حرص البنك على إحداث تحولات جذرية فى هيكل النمو الاقتصادى، من خلال تبنى مجموعة من السياسات والإجراءات الحاسمة التى هدفت إلى ضمان استدامة برنامج الإصلاح الهيكلى، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف.

 

وأوضح طارق عامر  محافظ البنك المركزى، أن هذه الإجراءات والسياسات ساهمت فى تحفيز الاقتصاد وتحقيق ارتفاع غير مسبوق فى مستوى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن محافظ البنك المركزى عرض آخر تطورات توطين التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول المالى، مشيرًا إلى أن حجم المتعاملين مع البنوك ومكاتب البريد وصل إلى نحو 17 مليونا، وأن هناك خطة لرفع هذا العدد عن طريق إجراءات تشريعية وخدمات جديدة بالبنوك، للوصول إلى طوائف المجتمع المختلفة، فضلًا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

 

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدى، مؤكدًا على ضرورة العمل فى ذات الوقت على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا والتخفيف من أعبائهم.

 


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