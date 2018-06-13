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"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:00 ص
"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية اللواء أحمد حجازى رئيس الادارة المركزية للشباب و الرياضة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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أعلن اللواء أحمد حجازى،رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن وضع 3 شاشات كبرى فى 3 شواطئ و هى جليم و ستنالى و سيدى بشر لمتابعة مباريات كأس العالم ، و هى تقدم لتوفير خدمات أفضل للمصطافين القادمين للاسكندرية، و لشباب الاسكندرية لمتابعة مشاركة منتخب مصر فى كأس العالم فى روسيا.

فيما أكد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" على إستعداد الادارة لعيد الفطر المبارك حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة الشماسى و الكراسى و شراء معدات جديدة وتجهيز دورات المياة بكل شاطئ ، كما شدد على كافة المستأجرين لعدم إستغلال المواطنين و الالتزام بالأسعار.

و أشار إلى أنة سيتم المرور على كافة كافيهات و المجال السياحية الخاصة للتفتيش للتأكد من الالتزام بالاسعار المعلن عنها بقائمة الاسعار و عدم إقامة حفلات الا المصرح بها فقط.

 

 


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