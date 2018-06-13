الزراعة: ضبط لحوم فاسدة وإعادة تصنيع أخرى منتهية الصلاحية بـ6 محافظات

كتب عز النوبى

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إن حملات التفتيش على اللحوم نجحت فى الحد من تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضمن خطة الحكومة لحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن إجمالى مضبوطات اللحوم ومنتجاتها التى نفذتها لجان التفتيش على اللحوم امس الثلاثاء بلغت 7 أطنان و381 كجم دواجن مجمدة مستوردة يعاد تعبئتها بأغلفة مجزر محلى غير مرخص وعليها تاريخ صلاحية ممتده ولحوم بلدى بقرى ولحوم جملى وضأن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم ولحوم مجمدة واسماك، مشددة على اهمية مواصلة الرقابة على مناطق تصنيع اللحوم باعتباره أحد أساليب الغش لتجديد صلاحية لحوم مستوردة منتهية الصلاحية مما يشكل خطورة على الصحة العامة.

وأضافت محرز، فى تصريحات صحفية الأربعاء، أن إجمالى كميات اللحوم المضبوطة من اللحوم الفاسدة بلغ 745 كجم، وتحرر لها عدد 27 محضر، بالإضافة إلى ضبط 6636 كجم من اللحوم غير المطابقة للمواصفات القياسية ونتجت عن ذبح حيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وتحرر بشأنها بعدد 36 محضرا.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن اللحوم المضبوطة تحرر بشأنها عدد محاضر 63 محضر فى 6 محافظات الإسماعيلية والغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وقنا، مشددة على أنه سيتم تكثيف مرور اللجان البيطرية على مختلف الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.