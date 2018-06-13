video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:40 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الزراعة: ضبط لحوم فاسدة وإعادة تصنيع أخرى منتهية الصلاحية بـ6 محافظات

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:41 م
الزراعة: ضبط لحوم فاسدة وإعادة تصنيع أخرى منتهية الصلاحية بـ6 محافظات الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، إن حملات التفتيش على اللحوم نجحت فى الحد من تداول لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضمن خطة الحكومة لحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن إجمالى مضبوطات اللحوم ومنتجاتها التى نفذتها لجان التفتيش على اللحوم امس الثلاثاء بلغت 7 أطنان و381 كجم دواجن مجمدة مستوردة يعاد تعبئتها بأغلفة مجزر محلى غير مرخص وعليها تاريخ صلاحية ممتده ولحوم بلدى بقرى ولحوم جملى وضأن وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم ولحوم مجمدة واسماك، مشددة على اهمية مواصلة الرقابة على مناطق تصنيع اللحوم باعتباره أحد أساليب الغش لتجديد صلاحية لحوم مستوردة منتهية الصلاحية مما يشكل خطورة على الصحة العامة.

 

وأضافت محرز، فى تصريحات صحفية الأربعاء، أن إجمالى كميات اللحوم المضبوطة من اللحوم الفاسدة بلغ 745 كجم، وتحرر لها عدد 27 محضر، بالإضافة إلى ضبط 6636 كجم من اللحوم غير المطابقة للمواصفات القياسية ونتجت عن ذبح حيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وتحرر بشأنها بعدد 36 محضرا.

 

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن اللحوم المضبوطة تحرر بشأنها عدد محاضر 63 محضر فى 6 محافظات الإسماعيلية والغربية والقاهرة والشرقية واسيوط وقنا، مشددة على أنه سيتم تكثيف مرور اللجان البيطرية على مختلف الأسواق ومحال بيع وتداول اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة": إجراءات مشددة لمواجهه التعديات على الاراضى خلال أجازة العيد

وزارة الزراعة

لحوم فاسدة

التفتيش على اللحوم

الخدمات البيطرية

مصنعات اللحوم




لا تفوتك
وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

وزير النقل: غرفة عمليات لمتابعة تشغيل المترو والسكة الحديد بالعيد

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

"السياحة والمصايف": مشاهدة مباريات كأس العالم فى 3 شواطئ بالاسكندرية

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

فيفا يحسم مستضيف كأس العالم 2026 اليوم.. المغرب يتحدى أمريكا وكندا والمكسيك لتنظيم أول مونديال بمشاركة 48 منتخباً.. مصر تدعم ممثل العرب.. وأسود الأطلسى يبحث عن الشرف العالمى بعد 4 محاولات دون نجاح

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

الفائزون بجوائز الدولة 2017.. مراد وهبة: لولا عهد السيسى لما حصلت على جائزة النيل.. وصلاح فضل شرف أعتز به.. وأحمد مراد: أغلى جائزة فى حياتى.. محمد قطب: أستحقها.. وخالد أبو الليل: تتويج للمهمشين فى التاريخ

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

ماتقوليش قديمة.. إكسسوارات فرعونى موضة 2018 اختارى منها وكملى شياكتك

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

الأهلى يتمسك بـ"معلول" رغم إغراءات أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة