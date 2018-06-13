video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:13 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: افتتاح أولى مراحل مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو.. صور

الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:09 م
الزراعة: افتتاح أولى مراحل مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو.. صور المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، فى 30 يونيو المقبل، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقال وزير الزراعة، إنه يجرى حاليًا الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى للمشروع، والذى يعد نموذجًا حكوميًا إرشاديًا متكاملًا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى.

 

وأشار البنا، إلى أن المشروع يقع بمنطقة غرب غرب المنيا على طريق بنى مزار - الواحات، ويبعد حوالى 55 كم عن مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، موضحًا أن المشروع يضم 16 صوبة زراعية فردية، ومزدوجة منزرعة بمحاصيل: الخيار والطماطم والفلفل، كذلك هناك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول صويا، دوار شمس، وعنب.

 

وأكد وزير الزراعة، على أنه تم مراعاة تتنوع أساليب الرى الحديثة بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش، حيث تم مد المشروع بحوالى 80 جهاز رى محورى "بيفوت" حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.

 

وأوضح البنا، أنه تم الانتهاء من إقامة محطة للإنتاج الحيوانى على مساحة 55 ألف متر مربع، تسع حوالى 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثيًا "مصرى وخليط إيطالي"..، فضلا عن محلب آلى، ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف، ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، ومبنى إدارى.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنطقة اللوجيستية للمشروع، تم فيها انشاء مبنى للسكن الإدارى، ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، فضلا عن معمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنبات، كذلك تم تجهيز وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية للمشروع، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية فى الانارة بالكامل، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستخدامها فى أغراض الشرب قدرتها حوالى 5 م3/ساعة.

 

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (1)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (2)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا 

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (3)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (4)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (4)

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (5)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (5)

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (6)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (6)

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (7)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (7)

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (8)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (9)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (10)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا 

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (11)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا 

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (12)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (13)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (14)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا (15)
المرحلة الأولى من مشروع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

​وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار 15 نوعا من منتجات الكعك والبسكويت بمنافذ وزارة الزراعة

وزارة الزراعة

اراضى المنيا

الطاقة الشمسية

استصلاح الاراضى




لا تفوتك
بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة