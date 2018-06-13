الزراعة: افتتاح أولى مراحل مشروع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا 30 يونيو.. صور

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استزراع الـ 20 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، فى 30 يونيو المقبل، بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الزراعة، إنه يجرى حاليًا الانتهاء من اللمسات الأخيرة بالمرحلة الأولى للمشروع، والذى يعد نموذجًا حكوميًا إرشاديًا متكاملًا، يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، فى مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى والداجنى.

وأشار البنا، إلى أن المشروع يقع بمنطقة غرب غرب المنيا على طريق بنى مزار - الواحات، ويبعد حوالى 55 كم عن مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، موضحًا أن المشروع يضم 16 صوبة زراعية فردية، ومزدوجة منزرعة بمحاصيل: الخيار والطماطم والفلفل، كذلك هناك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول صويا، دوار شمس، وعنب.

وأكد وزير الزراعة، على أنه تم مراعاة تتنوع أساليب الرى الحديثة بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش، حيث تم مد المشروع بحوالى 80 جهاز رى محورى "بيفوت" حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.

وأوضح البنا، أنه تم الانتهاء من إقامة محطة للإنتاج الحيوانى على مساحة 55 ألف متر مربع، تسع حوالى 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثيًا "مصرى وخليط إيطالي"..، فضلا عن محلب آلى، ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف، ووحدة لتصنيع منتجات الألبان، ومبنى إدارى.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنطقة اللوجيستية للمشروع، تم فيها انشاء مبنى للسكن الإدارى، ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع، فضلا عن معمل مجهز بأحدث الأجهزة لتحليل التربة والمياه والنبات، كذلك تم تجهيز وتمهيد الطرق الرئيسية والفرعية للمشروع، كما يتم استخدام الطاقة الشمسية فى الانارة بالكامل، لافتًا إلى أنه تم أيضًا إنشاء محطة لتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لاستخدامها فى أغراض الشرب قدرتها حوالى 5 م3/ساعة.