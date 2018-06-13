الرقابة المالية ترفض عرض شراء مستشفى كليوباترا لمستشفى النزهة

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها للعرض المقدم من شركة مستشفى كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية لشراء كامل أسهم شركة مستشفى النزهة الدولى.

وقالت الهيئة فى بيان اليوم الأربعاء، إنه بدراسة وفحص عرض الشراء والمستندات المرفقة به وكذا فى ضوء المادتين 327/هـ، و338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ومراعاة لمصالح الشركة المستهدفة بالعرض وعدم المساس بممارسة أنشطتها، فقد انتهت الدراسة إلى عدم قبول عرض الشراء المقدم من شركة مستشفى كليوباترا لشراء كامل أسهم شركة مستشفى النزهة.