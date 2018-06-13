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الرقابة الإدارية تضبط "عصابة" سهلت الاستيلاء على سولار مدعوم بـ840 ألف جنيه

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:56 ص
الرقابة الإدارية تضبط "عصابة" سهلت الاستيلاء على سولار مدعوم بـ840 ألف جنيه الرقابة الإدارية
كتب حازم عادل
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ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود ، والأمن ، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون ) ، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه ، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

شكر واجب

نشكر رجال هيئة الرقابه الأداريه - علي جهودهم المستمره - في محاربة الفساد المالي والأداري - نشكرهم علي اليقظه الواضحه - في رصد أي محاولة لأهدار المال العام - وسرعة ضبط الجناة - وتقديمهم للعداله - لمحاكمتهم عن أفعالهم الدنيئه - واستحلالهم للمال الحرام - دون خوف من الله عز وجل - انشر يايوم السابع - مع خالص تحياتي -

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