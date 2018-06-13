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الذهب يواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:59 م
الذهب يواصل التراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام ذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 643 جنيها للجرام، ليواصل الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالى.
 
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم كالتالى

 
 
عيار 18 : 551 جنيه
 
عيار 21 : 643 جنيه
 
عيار 24 : 734 جنيه
 
الجنيه الذهب : 5144 جنيه
 
السعر العالمي : 1294 دولار
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
وتوقع تجار الذهب مزيد من الانخفاض خلال الساعات القادمة مع تراجع سعر أوقية الذهب لأدنى مستوى لها فى 5 أسابيع.
 
 
وكان الذهب قفز بصورة كبيرة مسجلا 1317 دولار بعد تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الاتفاق النووى مع إيران.
 
 
 

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