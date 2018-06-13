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الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:13 م
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الدولار يقفز قبيل بيان البنك المركزى الأمريكى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:09 ص
الدولار يقفز قبيل بيان البنك المركزى الأمريكى عملة الدولار - أرشيفية
رويترز
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ارتفع الدولار مقابل اليورو، وسجل أعلى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الين اليوم الأربعاء، قبيل إعلان لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الذى يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وتختتم لجنة السياسات النقدية بالمركزى الأمريكى فى وقت لاحق من اليوم اجتماعها الذى استمر يومين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن رفع سعر الفائدة لثانى مرة منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يتحول التركيز إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى الأوروبى غدا الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % إلى 93.867 بعدما زاد 0.25 % فى اليوم السابق، واستقرت العملة الأمريكية مقابل اليورو عند 1.1745 دولار بينما زادت مقابل الين 0.2 % إلى 110.58 ين بعدما سجلت 110.68 ين وهو أعلى مستوى منذ 23 مايو.

ونزل الجنيه الاسترلينى 0.2 % إلى 1.3350 دولار، حيث فشل فى الحفاظ على المكاسب التى حققها فى الأسواق الخارجية عندما صعد لفترة وجيزة إلى 1.3424 دولار.

وسجل الدولار الكندى انخفاضا بنسبة 0.2 % إلى 1.3040 دولار أمريكى، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى فى ثلاثة شهور البالغ 1.3068 دولار.

وكان الدولار الكندى انخفض بشدة فى الأسابيع القليلة الماضية بفعل مخاوف من حدوث تصعيد فى نزاع تجارى مع الولايات المتحدة قد يضر الاقتصاد الكندى بشدة.

 

 


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