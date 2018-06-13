الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصواريخ حوثية من اليمن فوق جازان

وكالات

أعلنت السعودية فى ساعة مبكرة من الأربعاء أنها اعترضت ودمرت تدمير صاروخا لميليشيات الحوثى استهدف جازان، وفق ما نقلت "قناة العربية".

والأحد الماضي، نجحت الدفاعات السعودية أيضا فى اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون صوب مدينة جازان.

كما رصدت الدفاعات الجوية السعودية يوم 9 يونيو صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران، فشل الأول بالوصول لهدفه وسقط فى الأراضى اليمنية، بينما سقط الآخر فى منطقة صحراوية.

وأعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، فى تصريحات سابقة استمرار تورط النظام الإيرانى فى دعم دعم المليشيات الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممين (2216)، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن الإقليمى والدولي.

وقال إن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولى الإنساني.