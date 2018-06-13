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الداخلية: لن نسمح بمراكب نيلية غير مرخصة فى العيد لمنع حالات الغرق

الأربعاء، 13 يونيو 2018 07:00 م
الداخلية: لن نسمح بمراكب نيلية غير مرخصة فى العيد لمنع حالات الغرق مراكب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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قال العميد حسن مصطفى بشرطة المسطحات المائية، إن الحملات مستمرة لاستهداف المراكب النيلية وفحص تراخيصها تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

وبدوره، قال العميد إيهاب مكاوى بشرطة المسطحات فى تصريحات له، إن الحملات الامنية تستهدف التأكد من وجود عدد كبير من أطواق النجاة وعدم وجود حمولة زيادة والالتزام بالتعليمات الامنية ووجود تراخيص.

 

وتستهدف الحملات الأمنية، المراكب غير المرخصة، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، ووجود عدد كافى من أطواق النجاة فى المركب.

 

وتنبه أجهزة الأمن على أصحاب المراكب النيلية عدم تحميل ركاب أكثر من العدد المطلوب حتى لا يتعرض المركب للغرق.

 

وتأتى هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمنى، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.


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