الداخلية تضبط 863 قضية تموينية على مستوى الجمهورية في رمضان

كتب محمود عبد الراضى

نجحت شرطة التموين بوزارة الداخلية في ضبط 36 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و297 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقما، و31 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و87 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 863 قضية فى مجال "المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 35 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و7 قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و7 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و3 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر، و7 قضايا فى مجال الألعاب النارية.