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الداخلية تضبط 5 أطنان كعك فاسد قبل بيعها فى عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:00 ص
الداخلية تضبط 5 أطنان كعك فاسد قبل بيعها فى عيد الفطر كحك - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت شرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها الرقابية على الأسواق استعداداً لعيد الفطر المبارك، حيث استهدفت عدداً من الأسواق على مستوى الجمهورية.

 

ونجحت شرطة التموين في ضبط نحو 5 أطنان من كعك العيد الفاسد ومجهول المصدر، الذي يضر بصحة المواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير مخالفات لأصحاب المخابز.

 

وجاءت التحركات التموينية، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق، وبقيادة اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين.

 


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