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الداخلية تضبط 308 مركب نيلي ومعدية مخالفة قبل عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 12:59 م
الداخلية تضبط 308 مركب نيلي ومعدية مخالفة قبل عيد الفطر اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات ، وأسفرت جهودها عن ضبط (12) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، و(1357) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية عن ضبط (1380) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ".

ووجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عدة حملات أمنية وإنضباطية مكبرة إستهدفت ضبط حالات سرقة التيار  الكهربائى المختلفة ، أسفرت جهودها عن ضبط (10834) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة .

 

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (308) قضية متنوعة.

 

وضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال ضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة وفى مجال إنتهاك حقوق الملكية الفكرية عن ضبط (27) قضية (مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".

 

 


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