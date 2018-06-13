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الداخلية تضبط 10 قضايا حيازة وإتجار بالمواد المخدرة قبل عيد الفطر

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:26 م
الداخلية تضبط 10 قضايا حيازة وإتجار بالمواد المخدرة قبل عيد الفطر مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وعدد من مديريات الأمن فى ضبط 10 قضايا حيازة وإتجار بالمواد والأقراص المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ملاحقة وضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات شخص سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" - فى برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته " 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام "، وضبطت أخر فى أسيوط بحوزته " 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام".

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بالزقازيق بالشرقية وبحوزتهم "10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام "، وضبط اثنين أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، وبحوزتهما "430 طربة لمخدر الحشيش وزنت 43 كيلو جرام ".

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، وبحوزتهما "كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام"، وضبط شخص سبق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم قضية "مخدرات" أثناء استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قنا بقنا، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام"، وضبط شخصين أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات " بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية وبحوزتهما "كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام".

وضبطت مديرية أمن الإسكندرية شخصين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة برج العرب وبحوزتهما "35 طرب من مخدر الحشيش وزنت 8,750 كيلو جرام"، فيما ضبطت مديرية أمن قنا  شخص أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة دشنا ، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام " واثنين آخرين بحوزتهما  47290 قرص مخدر متنوع.


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