الداخلية تداهم 630 "موقف عشوائى" قبل العيد وتحرر 48 ألف مخالفة

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ عبد الرحمن سيد

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط 48953 مخالفة مرورية متنوعة.

وضبطت أجهزة الأمن 233 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و630 موقف عشوائى، و7942 مخالفة انتظار خاطئ ، و462 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة .

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر.