الداخلية العراقية: عثرنا على مادة البنزين بمكان حريق مخازن مفوضية الانتخابات

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء أن تقرير الأدلة الجنائية الأولى أكد استخدام مادة البنزين فى حريق مخازن المفوضية بجانب مدينة الرصافة شرق بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) - إن "حريق مخازن المفوضية حادث متعمد"، مشيرا إلى أن تقرير الأدلة الجنائية الأولى أظهر استخدام مادة البنزين فى الحريق.

يذكر أن حريقا اندلع الأحد الماضى - داخل مخازن ل‍‍وزارة التجارة فى جانب مدينة الرصافة تحتوى على صناديق الاقتراع.

ووجه رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أوامره لجميع قيادات العمليات فى المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيلاحق العصابات التى تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.