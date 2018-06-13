الخارجية تعرض كافة المعلومات والبيانات للمشجع المصرى فى مونديال روسيا

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طالبت وزارة الخارجية المصريين المسافرين إلى روسيا لمؤازرة وتشجيع منتخب مصر فى كأس العالم بروسيا مراجعة إرشادات ونصائح السفر خلال فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وعرضت الخارجية عبر موقعها الإلكترونى معلومات مفصلة للمشجعين المصريين فى روسيا وهى:

التأكد من حمل المستندات الآتية قبل السفر إلى روسيا..

أصل بطاقة المشجع ( الـFan ID ) التى تصدرها السلطات الروسية كبديل عن تأشيرات الدخول خلال فترة كأس العالم.

الدخول إلى روسيا ببطاقة الـFan ID بدءًا من الساعة 12:00 منتصف ليل يوم الإثنين 4 يونيو 2018 وفقاً للتوقيت المحلى لمدينة الوصول.

يمكن الخروج من روسيا حتى الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء الموافق 25 يوليو 2018 وفقاً للتوقيت المحلى لمدينة الخروج.

فى حال الوصول قبل ذلك الموعد فلن يُسمح للمشجع بدخول الأراضى الروسية، وقد يتعرض للترحيل الفورى، أما فى حالة عدم الالتزام بموعد الخروج فيعرض المشجع نفسه للاحتجاز من جانب السلطات الروسية، والمساءلة القانونية أمام القضاء الروسى، فضلاً عن إدراج اسمه على القائمة السوداء بمنافذ الدخول الروسية التى تنص على عدم الدخول لروسيا لمدة 5 سنوات ودفع غرامة 5000 روبل أى حوالى 90 دولار بتهمة التواجد بشكل غير شرعى فى البلاد.



لن يسمح لأى مشجع بالدخول إلى الاستاد ما لم يكن حاملا لبطاقة الـFan ID، حتى وإن كان حاملا لتذاكر المباريات، وفقا لتعليمات السلطات الروسية.

عند دخول الأراضى الروسية يقوم ضابط الجوازات بمنحك بطاقة هجرة على ورقة بيضاء بنفس حجم جواز السفر تحتوى على بياناتك الشخصية باللغة الروسية.

يُرجى تدبيس تلك البطاقة فى جواز السفر والاحتفاظ بها، لأن تواجدها شرط أساسى للمبيت فى أى مكان داخل روسيا، كما تصعب إجراءات مغادرة البلاد فى حال فقدها.



قم برفع صورة من جواز سفرك، وبطاقة الرقم القومى من الجهتين، والـFan ID على بريدك الإلكترونى أو بأى وسيلة إلكترونية يسهل الرجوع إليها، إضافة إلى صور ضوئية ورقية من كل ذلك، وكذلك الوثائق المهمة مثل بطاقاتك البنكية وغيرها، وذلك للجوء إلى تلك الصور فى حالة فقدان أوراقك الثبوتية.

. فى حالة عدم احتفاظك بنسخ إلكترونية لتلك الوثائق، فقم بالعودة إلى مقر إقامتك إذا كان فندقا واطلب منهم موافاتك بصورة من جواز سفرك وبطاقة الهجرة الموجودة بملفاتهم.

يجب إبلاغ الشرطة المحلية بفقد أى وثيقة تحملها بشكل فورى، حتى تتمكن السلطات المحلية والسفارة المصرية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى مغادرة روسيا.



الإقامة وحجز الفنادق



حجز فندق الإقامة قبل السفر بوقت كاف، حيث أنه من الصعوبة بمكان حجز فندق عند الوصول فى أى من المدن الروسية التى ستستضيف المباريات أخذا فى الاعتبار الارتفاع الكبير فى أسعار الفنادق خلال فترة كأس العالم، والضغط الكبير لحجز الغرف الفندقية المتاحة حيث بدأت الحجوزات منذ أشهر قبل بداية البطولة.



التحرك والانتقالات



شراء خريطة مترو موسكو فور الوصول إلى أى من المطارات الثلاثة الرئيسية بالعاصمة ( ديموديدفا، شيرميتيفا، فونوكوفا)، حيث يعتبر المترو ووسائل النقل العام عموماً أسهل وسيلة للتحرك والانتقال بين كافة أنحاء موسكو وحالتها جيدة جداً، كما ينصح بتحميل خريطة المترو (Yandex Metro) ، على الهواتف الذكية، وهى متاحة باللغة الإنجليزية ، وكذلك تطبيق Yandex Taxi أو Uber ، علماً بأن التاكسى يعتبر وسيلة انتقال مناسبةً وتكلفته ليست مرتفعة، ويمكن طلب تاكسى من أى مكان من خلال تحميل تطبيق Yandex Taxi)) وهو التطبيق الأوسع انتشاراً فى كافة أرجاء روسيا ومتاح أيضاً باللغة الإنجليزية.

اللغة الروسية هى اللغة الرئيسية المستخدمة فى كافة أرجاء البلاد، وقد يجد الزائر لروسيا صعوبة فى التعامل باللغة الإنجليزية، لذا قد يكون من الضرورى تحميل قاموس ( عربي/روسى أو أنجليزى/روسى على الهواتف الذكية) علماً بأن الدولة الروسية استعدت لاستقبال الجماهير من كافة أنحاء العالم لحضور المباريات، كما استعدت للتسهيل على الوافدين من الجماهير من مختلف أنحاء العالم من خلال متطوعين يتحدثون اللغة الانجليزية حول الإستادات التى ستقام عليها المباريات.



الأمن:

بالنسبة للأمن فى المدن الروسية، فالشرطة الروسية متواجدة باستمرار فى الشوارع والميادين من خلال عناصر الشرطة المتمركزة وسيارات الشرطة والدوريات المتحركة على مدار الـ 24 ساعة.



وثائق الهوية



من الضرورى حمل المواطنين لجواز سفرهم خلال تحركاتهم فى أى مكان سواء سيراً أو خلال استخدام وسائل النقل العام، حيث يحق للشرطة الروسية التأكد من هوية السائحين فى أى وقت وفى أى موقف.

جواز السفر يجب أن يكون سارى وممتد صلاحيته لما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ دخول روسيا.



النقود وبطاقات الائتمان البنكية



يتم التعامل بالعملة الروسية الروبل فقط ولا يمكن استخدام عملات أجنبية أخرى.

يمكن استبدال العملات الأجنبية بالروبل الروسى من خلال فروع البنوك أو فروع شركات الصرافة المنتشرة فى المدن الروسية وجميعها ملزمة بالإعلان عن سعر التحويل اليومى بشكل واضح، وهناك بعض شركات الصرافة والبنوك التى تتقاضى عمولة مقابل عمليات استبدال العملة بينما لا يتقاضى غالبيتها تلك العمولة، ويمكن الاستفسار من الفرع قبل الاستبدال.

بطاقات الائتمان البنكية تستخدم فى روسيا، إلا أنه من الطبيعى أن تجد بعض المطاعم والمحال التجارية تحدد وسيلة الدفع ليكون نقدى فقط، وبالتالى من الهم جداً أن يحمل المواطن عملات أجنبية قابلة للتحويل إلى الروبل الروسى تكفى أثناء فترة الإقامة فى روسيا (دولار، يورو...الخ) بالإضافة إلى بطاقة الائتمان

يرجى عدم حمل مبالغ كبيرة من الأموال وكذا الحرص على حقائبك ومحفظتك وتليفونك المحمول، وذلك لطبيعة حدث ككأس العالم وما يصاحبه من تواجد أعداد كبيرة من السياح والجماهير بشكل متزامن فى مكان واحد.

الحد الأقصى من النقد الأجنبى المسموح بحمله من المبالغ للمواطن الأجنبى لدى دخوله روسيا هو ما يقل عن 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يوازيها من العملات الأخرى.



عنوان السفارة وأرقام التليفونات والإيميل الخاص بالسفارة:

‏Tel :+7 (499) 2463096 + 7 (499) 246 0234

‏Fax: +7 (499) 2461064

العنوان:

‏12 Kropotkinsky pereulok, 119034

أيميل:

‏ moscow@mfa.gov.eg

‏letter.secretary@gmail.com

وسوف يتم تخصيص خطوط ساخنة إضافية على مدار الساعة يعلن عنها تباعاً لتلقى اتصالات المشجعين المصريين.