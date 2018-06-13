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الحكومة اليمنية ترحب بانطلاق عملية تحرير محافظة وميناء الحديدة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:34 ص
الحكومة اليمنية ترحب بانطلاق عملية تحرير محافظة وميناء الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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رحبت الحكومة اليمنية بإنطلاق عملية تحرير محافظة وميناء الحديدة غرب البلاد، مؤكدة أنها ستزف للشعب اليمنى "النصر بتحرير الحديدة عما قريب".

وأوضحت الحكومة اليمنية، فى بيان لها، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية، أنها استنفذت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيات الحوثية من ميناء الحديدة".

وأكدت الحكومة فى بيانها، الذى أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، أن تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية فى مضيق باب المندب وسيقطع أيادى إيران التى طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التى تسفك بها دماء اليمنيين الزكية.

وجددت التأكيد بأنها ستقوم، بدعم من التحالف، بواجبها الوطنى تجاه أبناء الحديدة بعد التحرير الكامل للميناء وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الانقلابيين - فى إشارة للحوثيين -.

وقد أطلقت قوات الجيش اليمنى والمقاومة بإسناد من تحالف دعم الشرعية رسميا فجر اليوم الأربعاء، معركة تحرير مدينة وميناء الحديدة غربى اليمن، بعد رفض ميليشيات الحوثى القبول بالحلول السلمية.

 


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