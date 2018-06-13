الحكومة اليمنية تؤكد استنفاد كافة الوسائل السلمية لإخراج الحوثيين من الحديدة

￼إيمان حنا

أصدرت الحكومة اليمنية بيانا أكدت فيه مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطنى، بعد أن استنفدت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولى بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى، خاصة أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التى حولت الميناء إلى ممر للخراب والدمار عبر تهريب الأسلحة الإيرانية لقتل أبناء شعبنا اليمنى.

جاء البيان بالتزامن مع انطلاق عملية النصر الذهبى، وأشارت في بيانها -حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إلى أن تحرير ميناء الحديدة يشكل علامة فارقة فى نضالها لاستعادة اليمن من الميليشيات التى اختطفته لتنفيذ اجندات خارجية، مضيفة أن تحرير الميناء يمثل بداية السقوط للحوثيين وسيؤمن الملاحة البحرية فى مضيق باب المندب وسيقطع يد إيران التى طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التى تسفك بها دماء اليمنيين الزكية.

وجددت الحكومة الشرعية التأكيد بإنها ستقوم بدعم من التحالف العربى بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة بواجبها الوطنى تجاه أبناء الحديدة وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين الإنقلابيين.

وجاء فى نص البيان، "أننا ونحن نشهد اليوم تضحيات جيش اليمن الوطنى والمقاومة الباسلة وإخواننا فى قوات التحالف العربى لنبشر الشعب اليمنى بقرب تحرير محافظة الحديدة من قبضة الميليشيات الإنقلابية، لتكون بداية النصر الكامل لتحرير كافة الأراضى اليمنية وصولاً إلى العاصمة صنعاء لتعود إلى حضن الوطن بعد أن عاثت فيها الميليشيا الكهنوتية الإيرانية فساداً ودماراً .

وإذ تؤكد الحكومة اليمنية مضيها نحو إعادة الشرعية إلى كامل التراب الوطني، لتؤكد أنها إستنفذت كافة الوسائل السلمية والسياسية لإخراج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة، وطالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي بالقيام بواجبه تجاه المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني وخاصة أبناء الحديدة جراء الممارسات الحوثية التي حولت الميناء إلى ممر للخراب والدمار عبر تهريب الأسلحة الإيرانية لقتل أبناء شعبنا اليمني .

أن بشائر النصر التي نعيشها اليوم ما كانت لتتحقق لولا التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الجيش اليمني والمقاومة وقوات التحالف العربي والذين قدموا أرواحهم للوقوف أمام المشروع الحوثي الإيراني، ومن هذا المنطلق فإننا ندعو أبناء الحديدة إلى رص الصفوف لإفشال مخططات الميليشيا الإنقلابية التي أدخلت اليمن إلى نفق مظلم أثقل كاهل اليمنيين وحرمهم من الحياة الكريمة والعيش في إستقرار وأمان .

أن تحرير ميناء الحديدة يشكل علامة فارقة في نضالنا لإستعادة اليمن من الميليشيات التي إختطفته لتنفيذ اجندات خارجية، إذ يشكل تحرير الميناء بداية السقوط للمليشيا الحوثية وسيؤمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وسيقطع أيادي إيران التي طالما أغرقت اليمن بالأسلحة التي تسفك بها دماء اليمنيين الزكية .

أن الحكومة الشرعية لتؤكد بأنها ستقوم بدعم من التحالف العربي بعد التحرير الكامل لميناء الحديدة بواجبها الوطني تجاه أبناء الحديدة وستعمل على التخفيف من معاناتهم والعمل على إعادة الحياة الطبيعية لكافة مديريات المحافظة بعد تطهيرها من الحوثيين الإنقلابيين .

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستعمل بكامل قدراتها وطاقتها على عودة الحياة إلى الحديدة، بعد أن عملت الميليشيا الكهنوتية على تدمير البنية التحتية والمرافق العامة عبر تحويلها إلى ثكنات عسكرية للقتل والدمار، إذ لم تسلم منها المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية التي عاثت فيها نهباً وخراباً .