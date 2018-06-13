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الحزب الديمقراطى الكردستانى: إلغاء نتائج تصويت البيشمركة يخالف الدستور

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:40 م
الحزب الديمقراطى الكردستانى: إلغاء نتائج تصويت البيشمركة يخالف الدستور فاضل ميراني والسفير البريطاني فى بغداد
كتب : أحمد جمعة
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أكد سكرتير الحزب الديمقراطى الكردستانى فاضل ميرانى، على أهمية توحيد موقف الكرد فى بغداد والدفاع عن المكتسبات الدستورية، وتشكيل حكومة عراقية جديدة تلتزم بالدستور لضمان حقوق جميع العراقيين.

جاء ذلك خلال استقبال ميرانى للقنصل العام البريطانى لدى أربيل (مارتن وار)، وخلال اللقاء سلط الضوء على آخر التطورات السياسية فى كردستان والعراق وردود الفعل تجاه الانتخابات التشريعية الأخيرة ونتائجها، وزيارة وفد حزبه إلى بغداد واللقاءات مع الأطراف العراقية المختلفة لتشكيل الحكومة.

وأشار سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى إلى القرار "غير الدستورى والقانونى" حسب وصفه، لمجلس النواب العراقى، مؤكدا أن إلغاء نتائج تصويت البيشمركة وقوات الأمن لإقليم كردستان، قرار غير عادل ومخالف للدستور، خاصة مع وجود ملاحظات حول عمل وأداء المفوضية فى العملية الانتخابية والتلاعب بنتائجها.

 وأكد ميرانى أن الموقف الموحد للديمقراطى الكردستانى والاتحاد الوطنى، ضرورة لخلق تفاهم مشترك بين الأطراف الأخرى للحفاظ والدفاع عن حقوق الكرد فى بغداد.

فيما تمنى القنصل العام البريطانى حل الخلافات بالحوار والتفاهم المشترك وأن يكون للكرد مشاركة فعالة فى الحكومة العراقية المقبلة.

 فى ذات الشأن، استقبل اليوم أيضا العضو القيادى فى الحزب الديمقراطى الكردستانى مسؤول العلاقات الخارجية والشئون السياسية لمكتب الرئيس البارزانى هيمن هورامى، القنصل العام البريطانى لدى أربيل (مارتن وار).

وسلط الجانبان الضوء على آخر المستجدات السياسية فى العراق، ونتائج الانتخابات الأخيرة، وأشار هورامى إلى ضرورة تحقيق توازن سياسى حقيقى، لمعالجة المشاكل والخلافات، ومراعاة التكوين العراقى من الناحية الدينية والجغرافية.

وأكد أن عدم الالتزام بالدستور أدى بالأوضاع إلى ما آلت إليه الآن، إلا أن حزبه سيكون من مناصرى وداعمى حكومة تعمل حسب الدستور ويكون برنامج عملها مبنيا على الدستور.


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