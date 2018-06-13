video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 13 يونيو 2018 06:44 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يبدأ اقتحام الحديدة بدعم من التحالف العربى

الأربعاء، 13 يونيو 2018 05:12 ص
الجيش اليمنى يبدأ اقتحام الحديدة بدعم من التحالف العربى الجيش اليمنى - أرشيفية
وكالات
إضافة تعليق

بدأت ألوية الجيش اليمنى فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عملية اقتحام الحديدة تحت غطاء تحالف دعم الشرعية، وفقا لمصادر "العربية نت".

وكانت قوات الجيش اليمنى والمقاومة قد استكملت استعدادها لعملية عسكرية خاطفة لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حيث تمركزت على مشارف مطار الحديدة، وسط تهاوى دفاعات ميليشيات الحوثى وانهيار واسع فى صفوفها عقب تكبدها خسائر فادحة.

ورفض الحوثيون مراراً مقترحاً أممياً لتحييد ميناء الحديدة، الذى تستخدمه منفذاً لتهريب السلاح، ومنصة لاستهداف الملاحة الدولية فى البحر الأحمر.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن ميليشيات الحوثي، منذ سيطرتها على الحديدة ومينائها عام 2014، منعت دخول عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، وآخرها احتجاز 19 سفينة فى أبريل الماضي، كما صادرت المعونات الإغاثية ونهبتها وحرمت ملايين اليمنيين منها.

وفى وقت سابق، اتهم وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى دولاً فى مجلس الأمن الدولي، لم يسمّها، بمحاولة وقف تقدم قوات الجيش اليمنى نحو مدينة الحديدة لتحريرها من قبضة الميليشيات.

وقال اليمانى لصحيفة "الشرق الأوسط "إن هذه الدول تمارس الابتزاز فى الملف اليمني، وتتحرك تحت مبرر الحرص على سلامة المدنيين بينما هدفها هو دعم الانقلابيين.

ويرى مسؤولون ومختصون يمنيون أن بقاء ميناء الحديدة الاستراتيجى غرب اليمن تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، يضاعف من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة جراء الحرب التى أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

من جانبه، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، مؤخراً، أن بقاء الحديدة ومينائها بيد الانقلابيين سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة المواطنين وٳطالة ٲمد الحرب فى اليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصواريخ حوثية من اليمن فوق جازان

محمد بن زايد: التحالف العربى بقيادة السعودية أكثر قوة وتقدما وإنجازا فى اليمن

الجيش اليمنى

الحديدة

التحالف العربى

اليمن

اخبار اليمن




لا تفوتك
شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

شركة المترو تعلن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة فى أيام العيد

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجعية لعام 2017

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

اعرف أحوال "الفراعنة" قبل انطلاق المونديال.. أحلام الملايين تتوقف على محمد صلاح.. الحضرى يستعد لكتابة التاريخ.. الننى وفايز يطالبان الجماهير بالمساندة.. وجلسة تصوير "الفيفا" تؤكد ارتفاع الروح المعنوية للمنتخب

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

أبرز أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "ضد مجهول".. فراس سعيد يرسل ورقة طلاق غادة عبد الرازق.. ودياب يسرق أموال زوج شقيقته من مكتبه.. واتفاق غادة ومحمد جمعة لتسليم قاتل ابنتها

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

"الثروة المعدنية" تتسلم 1.1 مليون دولار أرباح منجم السكرى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة