الجيش اليمنى يبدأ اقتحام الحديدة بدعم من التحالف العربى

وكالات

بدأت ألوية الجيش اليمنى فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء عملية اقتحام الحديدة تحت غطاء تحالف دعم الشرعية، وفقا لمصادر "العربية نت".

وكانت قوات الجيش اليمنى والمقاومة قد استكملت استعدادها لعملية عسكرية خاطفة لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حيث تمركزت على مشارف مطار الحديدة، وسط تهاوى دفاعات ميليشيات الحوثى وانهيار واسع فى صفوفها عقب تكبدها خسائر فادحة.

ورفض الحوثيون مراراً مقترحاً أممياً لتحييد ميناء الحديدة، الذى تستخدمه منفذاً لتهريب السلاح، ومنصة لاستهداف الملاحة الدولية فى البحر الأحمر.

وبحسب تقارير محلية ودولية، فإن ميليشيات الحوثي، منذ سيطرتها على الحديدة ومينائها عام 2014، منعت دخول عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية، وآخرها احتجاز 19 سفينة فى أبريل الماضي، كما صادرت المعونات الإغاثية ونهبتها وحرمت ملايين اليمنيين منها.

وفى وقت سابق، اتهم وزير الخارجية اليمنى خالد اليمانى دولاً فى مجلس الأمن الدولي، لم يسمّها، بمحاولة وقف تقدم قوات الجيش اليمنى نحو مدينة الحديدة لتحريرها من قبضة الميليشيات.

وقال اليمانى لصحيفة "الشرق الأوسط "إن هذه الدول تمارس الابتزاز فى الملف اليمني، وتتحرك تحت مبرر الحرص على سلامة المدنيين بينما هدفها هو دعم الانقلابيين.

ويرى مسؤولون ومختصون يمنيون أن بقاء ميناء الحديدة الاستراتيجى غرب اليمن تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، يضاعف من تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة جراء الحرب التى أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

من جانبه، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، مؤخراً، أن بقاء الحديدة ومينائها بيد الانقلابيين سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ومعاناة المواطنين وٳطالة ٲمد الحرب فى اليمن.