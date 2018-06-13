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الجيش الوطنى الليبى يقتحم آخر معاقل الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:36 م
الجيش الوطنى الليبى يقتحم آخر معاقل الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة المشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة
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اقتحمت قوات الجيش الليبى، منذ قليل، آخر معاقل وأوكار الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة شرق البلاد.
 
 
وتمكنت قوات الجيش الليبى من تحرير حر شيحا الشرقية والقلعة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة.

 

وكان بهاء الكواش، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبى، قد أكد أن المنظمة تعمل جاهدة على توفير احتياجات المدنيين فى درنة، وتوعيتهم بمخاطر مخلفات الحرب عبر "غرفة طوارئ"، وذلك بالتزامن مع المعارك التى يخوضها الجيش الليبى لتحرير المدينة من الإرهابيين.

 

وأضاف الكواش، فى تصريحات صحفية، أن الهلال الأحمر الليبى يعمل توزيع المساعدات الغذائية على أهالى درنة، متابعا أنه تم توزيع نحو 1000 حقيبة غذائية على المدنيين، موضحا أن المنظمة الأهلية تقوم بحصر نازحى المدينة الساحلية عبر غرفة الطوارئ، مضيفا أنه تم رصد عدد كبير من العائلات عادت إلى درنة، وعدد آخر مازال خارجها ينتظر انتهاء المعارك للعودة إليها.

 

وأشاد الكواش بعمل الهلال الأحمر سواء للمدنيين داخل درنة أو خارجها، موضحا أن دخولهم درنة، رغم المعارك الدائرة، جاء استجابة للوضع الإنسانى، وتلبية مطالب الأهالى.

 


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