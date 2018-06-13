الجيش الليبى يسيطر على حى شيحا الشرقية والقلعة بالكامل فى درنة

كتب أحمد جمعة

تمكنت قوات الجيش الليبى، من تحرير حى شيحا الشرقى والقلعة بالكامل من قبضة الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة شرق البلاد.

وأكد مصدر عسكرى ليبى، أن قوات الجيش الوطنى توجهت إلى المناطق غير المحررة فى شوارع درنة لملاحقة الجماعات الإرهابية.

وفى سياق متصل، أكد المتحدث الرسمى باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوى، عودة بعض السرايا المقاتلة والتابعة للقوات الخاصة الليبية من الكتيبة الأولى صاعقة والكتيبة 133صاعقة والكتيبة 302 صاعقة والكتيبة 36 صاعقة والكتيبة الثانية صاعقة وسرايا الإسناد من تسليح وإعاشه ومخابره فى درنة.

وأكد الزوى فى بيان صحفى، أن عودة القوات إلى بنغازى يأتى بعد إنجاز المهمة المكلفين بها بنجاح من قبل غرفة عمليات الكرامة، مشيرا إلى مقتل 4 مقاتلين وإصابة 20 آخرين وجندى مفقود.