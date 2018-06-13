الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات على الحدود مع سوريا

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أعلن الجيش الأردنى إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا.

وقال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - فى بيان اليوم الأربعاء - " إن المنطقتين العسكريتين الشرقية والشمالية أحبطتا محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات".

وأوضح المصدر أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكرى وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، أمس الثلاثاء، بعد مشاهدة عدد من الأشخاص يحاولون اجتياز الساتر السوري.

وأضاف أنه تم تحريك دورية رد الفعل السريع، ما أدى إلى فرارهم باتجاه العمق السورى، وبعد تفتيش المنطقة ضبطت 7 أكياس تحوى مواد مخدرة 5000 حبة ترامادول، و 1131000 حبة كبتاجون، و329 كف حشيش، ومسدسا بلجيكيا 9ملم، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، وضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، تمكنت من إحباط محاولة تسلل، أمس الثلاثاء، بعد مشاهدة شخص متجه من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض على المتسلل، وتم تحويله إلى الجهات المختصة.