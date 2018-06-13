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الجنائية الدولية تأمر بإطلاق سراح نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:10 ص
الجنائية الدولية تأمر بإطلاق سراح نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق نائب رئيس الكونغو الديمقراطية السابق جان بيير بيمبا
أ ش أ
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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أمرًا بإطلاق سراح نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جان بيير بيمبا مؤقتًا، بعد أيام من تبرئته من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن محامية بيمبا ميليندا تايلور، قولها إنه ليس هنالك أى مبرر قانونى أو موضوعى لفصل بيمبا عن أسرته لمدة يوم واحد بعد ذلك، مضيفة "إننا نطالب بإطلاق سراحه فورًا إلى بلجيكا"، مشيرة، فى الوقت ذاته، إلى أن المدعين العامين حذّروا من احتمالية فرار بيمبا إذا ما أُطلق سراحه، ودعوا القضاة إلى مواصلة احتجازه حتى جلسة الاستماع للفصل فى الحكم النهائى المقررة فى 4 يوليو المقبل.

وكان بيمبا قد أدين عام 2016 بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لقيام جنوده بعمليات قتل واغتصاب ونهب فى أفريقيا الوسطى بين عامى 2002 و2003، حسبما ذكرت الشبكة، مضيفة أن الادعاء العام يطالب بسجنه لمدة 5 سنوات.


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