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التليفزيون الكويتى يعرض أغنية تحيا مصر لدعم الفراعنة فى كأس العالم

الأربعاء، 13 يونيو 2018 01:57 م
التليفزيون الكويتى يعرض أغنية تحيا مصر لدعم الفراعنة فى كأس العالم منتخب مصر
أ ش أ
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أعدت وزارة الإعلام الكويتية أغنية (تحيا مصر)، لدعم المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم بروسيا، والتى ستنطلق غدا الخميس؛ وذلك فى إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.

وتقول كلمات الأغنية التى يعرضها التليفزيون الكويتى (تحيا مصر وأبطال مصر، قولوا معايا كلنا مصر.. أجدع ناس وأطيب ناس .. شجعوا أم الدنيا مصر .. لو تسألنى نشجع مين .. كويتيين مصريين طبعا إحنا نشجع مصر .. تحيا مصر)، والأغنية من إنتاج التليفزيون الكويتى، وغناء المطرب مطرف المطرف، وألحان فهد الناصر، وتوزيع عبدالله العمانى وإخراج الدكتور على حسن.

وتتناول الأغنية وحدة المشجعين الكوتيين مع المصريين خلف المنتخب المصرى المشارك فى كأس العالم، كما تعرض بعض اللقطات عن أهم الأماكن التاريخية فى مصر، ومن بينها منطقة الأهرامات، ونهر النيل، ولقطات من مباريات المنتخب السابقة.

وكان وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب الكويتى محمد ناصر الجبرى، قد أرسل رسالة إلى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، تمنى خلالها التوفيق للمنتخب المصرى فى مبارياته فى كأس العالم، ونجاحه فى إحراز مراكز متقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصرى سيستهل مشواره فى مونديال روسيا الجمعة المقبلة، عندما يخوض مباراته الأولى فى البطولة أمام منتخب أوروجواى.


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