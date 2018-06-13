"التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

كتب - محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات امتحانات الثانوية العامة لم تنته حتى الآن من تصحيح كراسات العينة العشوائية لمادة اللغة ال‘نجليزية والتى اختبرها الطلاب أمس الثلاثاء.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقدرى الدرجات ما زالوا يعملون داخل الكنترولات لاستكمال تصحيح باقى نسبة العينة العشوائية حتى يتم الإعلان عنها مساء اليوم أو غدا الخميس.

وعن حصول طلاب على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية قالت المصادر: "لا استطيع أن أجزم بهذا الأمر ولكن من المتوقع والمؤكد حصول طلاب على درجات نهائية وسوف تعلن كافة التفاصيل عقب انتهاء تصحيح العينة".

وأوضحت المصادر، أنه لا صحة لإعادة امتحان المادة مرة أخرى كما تردد لدى أولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس الثلاثاء امتحان اللغة الإنجليزية وسادت حالة من عدم الرضا بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب صعوبة الأسئلة.