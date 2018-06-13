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"التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:12 م
"التعليم": لم ننته من تصحيح عينة الإنجليزى.. وطلاب حصلوا على النهائية امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب - محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات امتحانات الثانوية العامة لم تنته حتى الآن من تصحيح كراسات العينة العشوائية لمادة اللغة ال‘نجليزية والتى اختبرها الطلاب أمس الثلاثاء.
 
 
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مقدرى الدرجات ما زالوا يعملون داخل الكنترولات لاستكمال تصحيح باقى نسبة العينة العشوائية حتى يتم الإعلان عنها مساء اليوم أو غدا الخميس.
 
 
وعن حصول طلاب على الدرجة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية قالت المصادر: "لا استطيع أن أجزم بهذا الأمر ولكن من المتوقع والمؤكد حصول طلاب على درجات نهائية وسوف تعلن كافة التفاصيل عقب انتهاء تصحيح العينة".
 
 
وأوضحت المصادر، أنه لا صحة لإعادة امتحان المادة مرة أخرى كما تردد لدى أولياء الأمور.
 
 
الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا أمس الثلاثاء امتحان اللغة الإنجليزية وسادت حالة من عدم الرضا بين الطلاب وأولياء أمورهم بسبب صعوبة الأسئلة. 
 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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