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الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:31 م
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البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 2 %

الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:09 م
البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 2 % البنك المركزى الأمريكى
كتب أحمد عبد الرحمن
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البنك المركزى الامريكى

سعر الفائده

امريكا




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