الرئيسية اقتصاد وبورصة البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 2 % الأربعاء، 13 يونيو 2018 08:09 م البنك المركزى الأمريكى كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "ON Live"، فى خبر عاجل لها، أن البنك المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة الرئيسى 2%. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الدولار يقفز قبيل بيان البنك المركزى الأمريكى البيت الأبيض يدرس ضم محمد العريان كنائب لرئيس البنك المركزى الأمريكى وول ستريت تفتح مستقرة قبيل اختيار رئيسا للبنك المركزى الأمريكى البنك المركزى الامريكى سعر الفائده امريكا بعد توقعات بترشيح وزيرتين بالتشكيل الجديد.. 8 سيدات بحكومة مصطفى مدبولى السيسي يجتمع بمحافظ البنك المركزى ويؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدى مصر أول راعى أفريقى لمونديال 2018.. شركة Egypt-Experience & Invest تطلق حملة عالمية لترويج السياحة والاستثمار.. تخصيص مواقع إلكترونية وهاشتاجات.. وفيفا: الشركة تسعى لإبراز جمال مصر وتعزيز إمكانياتها الاستثمارية فيديو.. الرقابة الإدارية تحارب الفساد.. تضبط عصابة الاستيلاء على السولار المدعم.. وتُسقط مسئولا بنكيا أفشى مواعيد التفتيش على شركات الصرافة.. وتلقى القبض على محام وصحفى انتحلا صفة مسئولين وتقاضيا رشاوى فوز أمريكا وكندا والمكسيك بتنظيم كأس العالم 2026 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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