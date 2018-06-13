البرلمان الكندى يصنف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية

اوتاوا (أ ش أ)

صوت البرلمان الكندى على قرار يصنف الحرس الثورى الإيرانى منظمة إرهابية، داعيا الحكومة إلى الموافقة على التصنيف بشكل فورى وفقا للقوانين الكندية .

وذكرت قناة (العربية الحدث) أن هذا القرار حظى بموافقة 248 صوتا، بينما عارضه 45 نائبا .

وادان القرار البرلمانى - الذى حظى بدعم الحزبين الليبرالى والمحافظ - استمرار دعم النظام الإيرانى للإرهاب فى كافة أنحاء العالم، مطالبا بضرورة الضغط على طهران للإفراج عن السجناء من مزدوجى الجنسية الكندية - الإيرانية أو من يحملون الإقامة الدائمة فى كندا والذين يقبعون فى السجون الإيرانية، إضافة إلى وقف المفاوضات لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران.

ودعا القرار الحكومة الكندية إلى الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وأن تؤمن بحقهم فى الحرية وحقوق الإنسان وحرية الرأى والعقيدة والتعبير عن مطالبهم بالتجمعات السلمية وحرية تشكيل الجمعيات وغيرها.