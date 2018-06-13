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"الإفتاء": لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد صف واحد دون فاصل

الأربعاء، 13 يونيو 2018 03:23 م
"الإفتاء": لا يجوز صلاة النساء بجوار الرجال فى العيد صف واحد دون فاصل دار الإفتاء المصرية
كتبت ريهام عبد الله
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف، مشددة إلى أنه لا يجوز.

وقالت دار الإفتاء فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر ،:" تنويه مهم بخصوص صلاة العيد، صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد في صف واحد من دون فاصل أو حاجز تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف (لا يجوز) وعلى قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة".

     دار الإفتاء

 

دار الإفتاء           


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صلاة العيد

دار الافتاء

قواعد الشرع

صلاة الرجال بجوار النساء




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