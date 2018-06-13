الأمم المتحدة: 6 ملايين شخص يعانون من مشاكل الحصول على الغذاء غربى إفريقيا

أ ش أ

أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، أن ما يقرب من 6 ملايين شخص فى منطقة الساحل غربى إفريقيا يعانون من مشاكل الحصول على الغذاء.

وأضاف لوكوك - حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة 1.6 مليون طفل فى المنطقة المذكورة، مشيرا فى بيان اليوم، إلى أن هذه المستويات لم يسبق لها مثيل منذ وقوع أزمة عام 2012، محذرا من أن "الأشهر الأكثر صعوبة لم تأت بعد".

ودعا وكيل الأمين العام إلى مزيد من عمليات الدعم المالى، قائلا إن الانهيار المتسارع خلال الأشهر الأخيرة فى بوركينا فاسو، وتشاد، ومالى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال "يكشف عن حاجة ماسة إلى مزيد من دعم المانحين".