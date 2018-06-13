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الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يدين الاحتلال بسبب قمعه للمدنيين فى غزة

الأربعاء، 13 يونيو 2018 11:38 م
الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار يدين الاحتلال بسبب قمعه للمدنيين فى غزة الأمم المتحدة
وكالات
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نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإسرائيل اليوم الأربعاء لاستخدامها المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس أن يوصى بوضع "آلية حماية دولية" للأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأقرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.

وكانت الجزائر وتركيا والفلسطينيون طرحوا مشروع القرار على الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة فى وقت سابق هذا الشهر حق النقض (الفيتو) لإفشال قرار مماثل فى مجلس الأمن الدولى الذى يضم 15 عضوا.

كما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية، فى تمرير إدانة لحماس فى مجلس الامن على خلفية اعمال العنف فى غزة.

 


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