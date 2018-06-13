الأسوشيتدبرس:مصر أول راعى أفريقى لكأس العالم 2018لترويج السياحة والاستثمار

كتبت: إنجى مجدى

قالت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، إن الحكومة المصرية أصبحت أول راعى من أفريقيا لكأس العالم 2018 فى روسيا يتعاقد معه الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

وقال الفيفا، فى إعلانه عن العقد، الأربعاء، إن مصر تهدف لإظهار طيف واسع من الخبرات فى مجال السياحة والإمكانات الاستثمارية التى يمكن لهذا البلد أن يقدمها.

وحصلت شركة "Egypt-Experience & Invest"، الممثلة للحكومة المصرية، على أول عقد رعاية من بين 4 عقود مخصصة لأفريقيا. بينما لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

وتشير الأسوشيتدبرس إلى أن عقد الرعاية الذى حصلت عليه الحكومة المصرية هو الأول للفيفا منذ خمس سنوات، خارج الصين وقطر وروسيا. ومن بين إجمالى 34 جهة راعية لمونديال روسيا، أبرمت الفيفا حتى الآن عقودًا مع 20 جهة راعية.