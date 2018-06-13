الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 38 والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 22 .